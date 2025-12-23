Basket, l’Olimpia Milano fa visita al Dubai Basketball in Eurolega. I meneghini vogliono reagire dopo il ko contro il Fenerbahce Istanbul

L’Olimpia Milano vola negli Emirati Arabi Uniti per sfidare il Dubai Basketball in Eurolega – palla a due questo pomeriggio alle 17:00 ora italiana alla Coca-Cola Arena – per la diciottesima giornata della regular season 2025-2026, ultimo impegno europeo dell’anno.

I meneghini hanno interrotto la striscia positiva di due successi con il ko casalingo di giovedì scorso contro il Fenerbahce Istanbul campione in carica (72-87) dell’ex Nicolò Melli soffrendo soprattutto la fisicità sotto il ferro della squadra turca, con l’Olimpia che rimane comunque in ottima posizione di classifica trovandosi attualmente decima con 8-8 di record. Coach ‘Peppe’ Poeta punterà ancora su Armoni Brooks ultimo ad arrendersi contro il Fenerbahce (18 punti), con il giovane allenatore che ha ritrovato anche i punti pesanti di Marko Guduric (22 punti nell’affermazione casalinga contro il Real Madrid) e spera di ritrovare alcuni giocatori rimasti fermi ai box nelle ultime settimane.

Dubai Basketball sta cercando invece di risalire posizioni in graduatoria, con la squadra degli Emirati Arabi Uniti – che ha una licenza pluriennale in Eurolega e attualmente gioca anche in ABA ovvero la Lega Adriatica insieme alle compagini balcaniche – che si trova in tredicesima piazza con 8-9 di score al pari della Virtus Bologna ad una sola vittoria di distanza dall’Olimpia. Nell’ultimo incontro disputato in Eurolega Dubai ha espugnato Istanbul battendo l’Efes per 76-80 trascinata dai 20 punti dell’ex Reyer Venezia Mfiondu Kabengele, con 17 punti di McKinley Wright e 14 di Filip Petrusev. Sfida particolare per l’italiano Awudu Abass, che tra il 2016 e il 2018 ha difeso proprio i colori di Milano con cui ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.