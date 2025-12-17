Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Basket

Basket, la Reggiana batte l’Oradea ed ottiene la seconda vittoria nella seconda fase di Europe Cup

Pubblicato

24 minuti fa

il

Per approfondire:
Barford/Fiba

La Pallacanestro Reggiana non si ferma e dopo la vittoria contro Cedevita, ottiene il secondo successo nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026. Gli emiliani sono riusciti a superare i romeni del CSM Oradea, al termine di un match concluso per 90-59. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra italiana si è impossessata della partita nella ripresa, dominando fino alla sirena finale: 2/2 per la Reggiana, che vince mandando in doppia cifra cinque giocatori.

La Reggiana parte forte segnando i primi sette punti della partita prima che Oradea risponda con la tripla di Nicolescu. I quattro punti in fila di Nzekwesi portano a -1 gli ospiti ma gli emiliani rispondono con Barford. Con gli otto punti di fila di Richard, i rumeni trovano il primo vantaggio del match ma Reggio risponde con Williams (-1). Nel finale, a Richard risponde nuovamente Williams. A fine primo quarto il punteggio recita 18-17 per la Reggiana.

Seconda frazione più spettacolare che parte con il canestro di Smith e la tripla di Vitali per il +6. I rumeni si sbloccano solo dalla lunetta e Woldetensae punisce dall’arco per il +8 virtuale. Oradea però non molla e con un parziale di 0-6 si riporta sul -2. Coupain allunga il vantaggio con una tripla ma è Richard a pareggiare a quota 33. Nei minuti finali, la parità resiste fino alla tripla di Barford che vale il vantaggio a fine primo tempo (41-37 per la Reggiana).

Ad inizio ripresa Vitali ed Uglietti regalano il +10 alla squadra di casa prima che i rumeni rispondano con il solito Nzekwesi (-8). Cheatham segna la tripla che vale il vantaggio in doppia cifra, ne segue un digiuno che viene colmato dai quattro punti di Caupain (+15). Oradea torna a segnare solo nel finale con Pridgett ma Reggio è letale dall’arco con le due triple di Barford e Severini. 67-47 a 10′ dalla fine.

Nel quarto finale continua il dominio della Reggiana che riallunga subito con cinque punti consecutivi di Caupain (+25). I rumeni abbassano la guardia e la compagine italiana ne approfitta con le triple di Thor, Smith ed Uglietti (+29). Kocovic cerca di ridurre il parziale di Reggio ma nel finale è ancora Vitali ad andare a segno da tre. Punteggio finale di 90-59 e secondo successo per la Pallacanestro Reggiana in FIBA Europe Cup.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità