Basket femminile, prende il via il girone di ritorno della Serie A1

Prende il via questo weekend il girone di ritorno del massimo campionato italiano femminile di basket e parte la caccia a Schio, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime dieci partite giocate. E se Schio e Venezia stanno facendo un campionato a sé, al momento anche la corsa playoff sembra congelata, anche se ogni partita potrebbe riaprire i giochi.

Si parte domani sera dal PalaMaggetti, dove il Roseto ospita proprio Schio, con le venete che puntano all’undicesimo successo consecutivo, mentre le padrone di casa sognano il colpaccio per consolidare la loro posizione in zona playoff – con Roseto attualmente ottava con 4 punti di vantaggio sulla zona playout. Domenica, invece, è la volta di San Martino di Lupari che ospita Sassari, con le sarde attualmente tranquille in quinta posizione, mentre le padrone di casa devono vincere per provare a riavvicinare la zona playoff.

Quasi un testacoda a Campobasso, dove arriva il Brixia Brescia, con le padrone di casa attualmente terze e a caccia del duo di vetta, mentre le lombarde sono penultime e sognano un colpaccio per provare a uscire dalla zona playout. Serve un miracolo, invece, a Benevento che ospita Venezia, con le venete lanciatissime mentre le padrone di casa sono attualmente ultime con una sola vittoria all’attivo.

Infine, quello che si può considerare il big match di giornata vedrà di fronte il Derthona e la Geas Sesto San Giovanni. Le piemontesi sono attualmente seste, a pari punti con Sassari, e abbastanza tranquille in piena zona playoff, mentre le milanesi le precedono al quarto posto e hanno nel mirino Campobasso, ma soprattutto confermarsi tra le prime quattro per evitare scherzi negli accoppiamenti playoff.