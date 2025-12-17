Basket, Dinamo Sassari sconfitta dal Peristeri in FIBA Europe Cup

Continua le difficoltà per la Dinamo Sassari nella seconda fase della Europe Cup. La squadra di coach Mrsic ha subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo malamente in Grecia in casa del Peristeri per 98-84. La strada verso il passaggio del turno si fa sempre più in salita ed ora la Dinamo praticamente non potrà quasi più sbagliare nelle prossime quattro partite per regalarsi una possibilità.

A Sassari non sono bastati i 19 punti di Nate Johnson ed anche una buona prova di Luca Vincini, che ha sfiorato la doppia doppia con 14 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra hanno chiuso anche Jacob Pullen (12) e Nicholas McGlynn (12). Il Peristeri è stato trascinato da una strepitosa prestazione da parte dell’americano Jacob Van Tubbergen, che ha chiuso con una clamorosa doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi.

Una partita purtroppo che si è decisa già quasi nel primo quarto. Infatti i greci sono partiti fortissimo e hanno costruito subito l’allungo. Una Dinamo in grande crisi in attacco, visto che segna appena 13 punti e alla prima sirena si trova sotto di 14 punti (27-13). Purtroppo la situazione non cambia anche nel secondo quarto, dove il vantaggio da parte dei padroni di casa aumenta (27-19), con il Peristeri che si presenta sul +22 alla pausa lunga. Nei restanti venti minuti la Dinamo prova a reagire, ma ha solo il merito di rendere solo leggermente meno pesante il divario, perdendo alla fine 98-84.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PERISTERI BETSSON – DINAMO SASSARI 98-84 (27-13, 27-19, 21-23, 23-29)

Peristeri: Nichols 17, Torre 12, Van Tubbergen 27, Payne 4, Ittounas 6, Mouratos 2, Thomakos, Tziallas, Abercrombie 9, Kaklamanakis 5, Harris 12, Jankovic 4

Sassari: Pullen 12, Buie 7, Zanelli, Seck, Beliauskas 7, Johnson 19, Ceron, Vincini 14, Mezzanotte, Thomas 5, McGlynn 12, Visconti 8