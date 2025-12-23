Quando torna Matteo Berrettini? La scelta di una esibizione prima degli Australian Open

L’ultima immagine ufficiale che lo ritrae è quella del trionfo di Bologna. La vittoria della Coppa Davis, la terza consecutiva per l’Italia, ha rappresentato la degna chiusura di una stagione difficile nella quale i persistenti problemi fisici hanno rischiato di interrompere la carriera di un talento cristallino. Matteo Berrettini si prepara a tornare e lavora sodo in vista dell’inizio del 2026.

Il romano, classe 1996, ha lavorato prima a Montecarlo e poi si è spostato a Dubai per perfezionare la preparazione. L’auspicio è quello di vivere un anno nel quale la condizione fisica sostiene il talento di un giocatore che non è riuscito a ricavare dalla sua carriera tutto quanto avrebbe potuto meritare solo a causa degli infortuni.

In vista del primo grande appuntamento del nuovo anno, gli Australian Open che scatteranno a Melbourne il prossimo 18 gennaio, Berrettini ha optato per la scelta di un torneo esibizione e non si è iscritto in nessuno dei tornei ufficiali che precederanno la disputa del primo Slam stagionale.

L’alfiere azzurro è presente nell’entry list del Kooyong Classic, evento previsto a Melbourne dal 13 al 15 gennaio. La pattuglia italiana sarà numericamente cospicua e ampiamente qualificata grazie alla partecipazione di Lorenzo Musetti (numero 8 del mondo), che ha concluso la scorsa stagione con la partecipazione alle ATP Finals, e Flavio Cobolli (numero 22 del ranking ATP).