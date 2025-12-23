Gli Australian Open si avvicinano! Quando si decideranno le teste di serie? Tornei decisivi, situazione attuale e sorteggio

Gli Australian Open 2026 si disputeranno dal 18 gennaio al 1° febbraio sul cemento di Melbourne, preceduti dalle qualificazioni in programma dal 12 al 15 gennaio nell’ambito della Opening Week che propone anche eventi di esibizione. Gli organizzatori hanno già annunciato la entry-list, con la presenza di 99 dei migliori 100 giocatori del mondo: dell’elite del ranking ATP mancherà soltanto il danese Holge Rune, numero 15 fermo per un infortunio.

I migliori 32 tennisti della graduatoria internazionale saranno teste di serie e dunque non potranno affrontarsi tra loro nei primi due turni. A fare fede sarà il ranking ATP aggiornato al 12 gennaio 2026, dunque c’è ancora un po’ di spazio per migliorare il proprio piazzamento e ambire a questo status. Avranno un peso specifico la United Cup (dal 2 all’11 gennaio, tra Perth e Sydney) e i due tornei ATP 250 di Brisbane (Australia) e Hong Kong (Cina) previsti tra il 5 e l’11 gennaio.

Di sicuro Jannik Sinner sarà testa di serie numero 2 alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, dunque la grande rivalità potrebbe offrire un nuovo capitolo soltanto in un’eventuale finale (tra l’altro l’azzurro è chiamato a difendere il titolo). Lorenzo Musetti occupa attualmente l’ottava piazza, ma ha soltanto 70 punti di margine sullo statunitense Ben Shelton e 95 di ritardo dallo statunitense Taylor Fritz e dall’australiano Alex de Minaur. Al momento completano la top-8: il tedesco Alexander Zverev (3), il serbo Novak Djokovic (4), il canadese Felix Auger-Aliassime (5), lo statunitense Taylor Fritz (6), l’australiano Alex de Minaur (7).

Anche Flavio Cobolli (attuale numero 22) sarà testa di serie, status di cui dovrebbe beneficiare anche Luciano Darderi (numero 26). Lorenzo Sonego è numero 39 è insegue (è lontano 165 lunghezze dallo statunitense Brandon Nakashima, al momento ultima tds virtuale), di sicuro non lo saranno Matteo Berrettini (56) e Matteo Arnaldi (61). La data del sorteggio degli Australian Open 2026 non è ancora stata comunicata.