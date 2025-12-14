Atletica, Maria Forero sfianca Mononen tra le under 23 agli Europei U23. Arnoldo in top-10

La spagnola Maria Forero e la finlandese Ilona Mononen hanno ingaggiato un bel duello tra le under 23 agli Europei di Cross. Le due atlete hanno fatto la differenza nella parte centrale del percorso muscolare allestito sui pratoni di Lagoa (Portogallo) e hanno distanziato le avversarie, sostenendo un ritmo rimarchevole lungo i 5.960 metri previsti in terra lusitana.

Le due contendenti hanno incominciato l’ultimo giro insieme, ma è stata l’iberica a prendere l’iniziativa nella tornata decisiva, con l’intento di sfiancare la nordica. Nel tratto che prevedeva delle gobbette (ostacoli artificiali) su un tratto in sabbia, Maria Forero ha intensificato l’azione e ha distanziato la rivale, lanciandosi così verso il traguardo e vincendo con il tempo di 19:59. Argento per Mononen (20:04), bronzo per la tedesca Pia Schlattmann (20:23), capace di battere in volata la connazionale Lisa Merkel.

Dopo due prove poco brillante tra le under 20, l’Italia batte un colpo per merito di Lucia Arnoldo (ottava a 55 secondi dalla vincitrice) e Greta Settino (dodicesima a un minuto da Forero). Carolina Fraquelli 35ma, Elena Ribigini 46ma, Laura Ribigini 50ma. La gara a squadre è stata vinta dalla Spagna.