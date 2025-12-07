Asja Zenere, che sorpresa! Quarta nella prima manche a Tremblant, passo indietro per Goggia

Alice Robinson va a caccia del bis a Tremblant. La neozelandese comanda la classifica dopo la prima manche del secondo gigante sulle nevi canadesi, ma sarà probabilmente duello con la rivale di questa stagione, l’austriaca Julia Scheib. Grande lotta anche per il podio e tra queste c’è una strepitosa Asja Zenere, che può davvero sognare in grande.

In vetta c’è dunque Robinson, che ha fatto la differenza nel tratto finale, portandosi dietro tanta velocità dopo il ripido e chiudendo con 16 centesimi sull’austriaca Julia Scheib, che era davanti dopo i primi tre intermedi e che comunque ha già cancellato l’uscita di ieri. Terzo posto per l”americana Nina O’Brien, staccata di 52 centesimi dalla vetta.

Una prima manche straordinaria quella di Asja Zenere, che fa sognare con il pettorale 22 e si inserisce al quarto posto a 62 centesimi da Robinson. Davvero bravissima l’azzurra, che ha tenuto benissimo sul ripido e poi si è difesa anche nel finale. Adesso dovrà reggere la pressione per giocarsi qualcosa di incredibile.

Quinto posto per la svizzera Camille Rast (+0.65), che ha preceduto Mikaela Shiffrin (+0.72), con l’americana che ha perso quasi otto decimi nel solo ultimo tratto. Ottava la canadese Britt Richardson (+1.08) davanti alla tedesca Lena Duerr (+1.11), mentre completa la Top-10 l’austriaca Stephanie Brunner (+1.21).

Un passo indietro rispetto a ieri sicuramente per Sofia Goggia. La bergamasca ha pasticciato e non è mai riuscita a trovare il feeling con il tracciato, concludendo diciannovesima a 1.64 dalla vetta. Poco dietro di lei ha chiuso Lara Della Mea (21a, +1.69), che ieri aveva poi trovato una rimonta incredibile nella seconda manche. Sopra i due secondi il ritardo di Ilaria Ghisalberti (26a, +2.37), ma qualificata, mentre non ci è riuscita Giorgia Collomb (31a, +2.63).