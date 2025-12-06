Alice Robinson guida il gigante di Tremblant, Shiffrin da podio, Goggia in crescita

Sulla scia della vittoria di Copper Mountain, Alice Robinson si porta al comando della classifica dopo la prima manche del gigante di Tremblant. In lotta per la vittoria c’è anche Mikaela Shiffrin, decisamente più convincente rispetto ad una settimana fa tra le porte larghe. L’Italia guarda con fiducia alla prova di Sofia Goggia, che può lottare per il miglior piazzamento stagionale.

In mezzo ad una fitta nevicata, che ha sicuramente condizionato le atlete, Robinson ha firmato il miglior tempo (1’07”05). La neozelandese ha fatto la differenza nel primo e nell’ultimo tratto, ma i giochi per la vittoria sono aperti, visto che al secondo posto c’è la croata Zrinka Ljutic, staccata di 33 centesimi dalla vetta. Si rivede anche Mikaela Shiffrin, che torna ad essere protagonista in gigante con una prima manche decisamente solida (pettorale numero 16), risultando la migliore sul ripido e chiudendo terza a 49 centesimi dalla testa della classifica.

Quarto posto per la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0.53), che ha preceduto la canadese Valerie Grenier (+0.74), che davanti ai suoi tifosi può andare a caccia del colpaccio nella seconda manche. Già dal sesto posto della svizzera Camille Rast il ritardo dalla vetta sale sopra il secondo (+1.14),

Settime a pari merito la polacca Maryna Gasienica-Daniel e la francese Clara Direz (+1.16), bravissima ad inserirsi con il pettorale numero 26. Completano la top-10 la canadese Britt Richardson (+1.17) e proprio Sofia Goggia (+1.27). Una buona prima manche quella della bergamasca e c’è un po’ di rammarico per qualche decimo di troppo lasciato dall’azzurra nel tratto finale, che poteva restare sotto il secondo di ritardo da Robinson.

Prima manche che ha fatto numerose vittime tra le favorite della vigilia, in particolare per l’austriaca Julia Scheib, leader della classifica di specialità, che ha commesso un errore sul ripido e non è più riuscita a restare nel tracciato. Fuori anche la svedese Sara Hector, mentre distacchi pesanti per l’americana Paula Moltzan (+2.17) e Lara Colturi (+2.64).

A parte Goggia, purtroppo le altre azzurre non sono riuscite a performare in questa prima parte di gara, accusando tutte un ritardo decisamente elevato: Lara Della Mea (+2.36), Ilaria Ghisalberti (+2.59), Giorgia Collomb (+2.74) e Asja Zenere (+2.96).