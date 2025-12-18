Alex Corretja sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Non sarebbe dovuta finire”

A distanza di oltre ventiquattro ore dall’annuncio avvenuto attraverso i canali social del numero uno del mondo, la separazione tra Alcaraz e Ferrero continua ad essere il tema più dibattuto nel mondo del tennis. Ad esprimere il proprio parere sulla fine del rapporto con l’allenatore che ha portato il murciano ai massimi livelli è stato Alex Corretja, commentatore tecnico di Eurosport.

La sensazione di un cammino che avrebbe potuto centrare altri obiettivi importanti: “Attraverso il tempo che trascorri insieme a una persona (giorni, settimane, anni), forse c’è qualcosa che a volte non sei esattamente d’accordo nelle stesse situazioni. Personalmente ho avuto la sensazione che avessero ancora tante cose da fare insieme. Penso che abbiano raggiunto obiettivi straordinari, ma ovviamente ne avevano ancora tanti da raggiungere. Quindi sono molto triste, per entrambi e per il tennis in generale. La combinazione Alcaraz-Ferrero era fantastica, è stato bello per tutti”

Sulle conseguenza della scelta per il numero uno del mondo: “Non penso sia una cosa buona per nessuno dei due, Carlos dovrà adattarsi a questa situazione: era con Juanki da sette anni, da quando è sbocciato nel tennis, gli mancherà moltissimo. Questo potrebbe farlo crescere parecchio nei prossimi mesi e settimane“.

I possibili cambiamenti all’interno del team: “Carlos ha un team fantastico, molto forte e solido. Potrei pensare che nel prossimo futuro potrebbero aggiungere qualcun altro. Probabilmente cercheranno di vedere come va solo con Samuel Lopez ma forse dopo l’Australia… vedremo, perché contano i risultati. A volte ci sono più aspettative, o dipende da come procedi. Non mi sorprenderei affatto se includessero qualcuno come un ex giocatore che capisce il gioco, le situazioni e il fatto di essere stato lì. Penso che sarebbe bene per lui aggiungere anche qualcuno con idee diverse, per dare più valore alla squadra“.