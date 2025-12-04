Alessia Orro torna dall’infortunio e trascina il Fenerbahce, Novara sconfitta in Champions League

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto Novara con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-21; 25-19) nel big match che ha animato la seconda giornata della Champions League di volley femminile. La corazzata turca si è impostata al PalaIgor con il massimo scarto, rendendosi protagonista di un’autentica prova di forza e chiudendo i conti in 84 minuti di gioco: nel primo set ha rimontato da 6-10 e 11-14; nella seconda frazione ha allungato nelle battute iniziali e ha poi contenuto il tentativo di recupero delle padrone di casa; nel terzo parziale ha dominato in lungo e in largo, approfittando anche di un calo delle piemontesi.

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza si sono issate in testa alla classifica del gruppo B con due successi (sei punti), precedendo proprio Novara (una vittoria, tre punti), il Benfica (un’affermazione, due punti) e il Budowlani Lodz (zero vittorie, un punto). Soltanto la prima classificata accederà ai quarti di finale, mentre la seconda dovrà passare dai playoff: il ko odierno costringerà il sestetto di coach Lorenzo Bernardi a inseguire e ha compromesso sensibilmente le chance di chiudere il raggruppamento al comando, considerando la caratura delle anatoliche e il tasso tecnico non così eccezionale di portoghesi e polacche.

La palleggiatrice Alessia Orro è tornata in campo dopo aver saltato gli impegni delle ultime due settimane a causa di un infortunio e ha prontamente fatto la differenza. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia si è esaltata in cabina di regia, è andata a referto con quattro punti (due ace) e ha mandato in doppia cifra le due bocche da fuoco: l’opposto Melissa Vargas (20 punti, un muro, un ace, 49% in fase offensiva) e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (18 punti, 2 muri, 4 ace, 36% in attacco). Sotto i riflettori anche la centrale Eda Erdem (8 punti, 4 muri) nel sestetto completato da Agnieszka Korneluk (2), Hande Baladin (1) e il libero Gizem Orge.

Tra le fila di Novara, che occupa il quarto posto nella classifica di Serie A1, le migliori sono state la bomber Tatiana Tolok (17 punti) e il martello Lina Alsmeier (11) sotto la guida di Carlotta Cambi, prova sottotono delle schiacciatrici Britt Herbots (3 punti nei primi due set) e Mayu Ishikawa (7 punti, subentrata alla belga), 7 punti per la capitana Sara Bonifacio. La Champions League si prende ora un periodo di pausa e tornerà dopo le festività natalizie, Novara incrocerà il Benfica nella sfida che chiuderà il girone d’andata.