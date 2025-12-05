Alberto Razzetti stizzito per il calendario degli Europei in vasca corta: “Un programma vergognoso”

Missione compiuta per Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti degli Europei 2025 di vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, il ligure ha ben gestito i propri sforzi e ha stampato un crono “normale” per lui di 1’54″05 (2° dell’overall), senza forzare mai i passaggi e conservando quindi le energie in vista dei prossimi turni.

Una tattica di gara resa ancor più necessaria dal programma gare che Razzetti si trova a dover affrontare. Alla prova dei fatti, l’azzurro ha esordito quest’oggi nella competizione e dovrà affrontare un tour de force di non poco conto, considerando anche i vari turni dei 200 farfalla e dei 400 misti tutti “incastrati”.

Una calendarizzazione che l’ha irritato e ai microfoni di RaiSport non ha nascosto il proprio disappunto: “Sinceramente, trovo questo programma vergognoso, con gare come 1500 e 800 stile libero, non le mie, una dietro l’altra. Per questo, non posso fare altro che competere con l’idea di affrontare i turni senza spendere troppo“, le parole del nuotatore tricolore.

A dargli un plus energetico, da questo punto di vista, sono le prestazioni della squadra in questi giorni: “I risultati che i ragazzi stanno ottenendo sono la conferma del nostro livello e della bravura di chi gareggia. Certo, il record del mondo della 4×50 sl mista è stato un picco importante e dà una carica anche per le mie gare“, ha concluso l’atleta tricolore.