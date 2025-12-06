LIVE Biathlon, Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida le corazzate norvegese e francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Oestersund, seconda gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo maschile 2025-2026. Parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019). La Norvegia senza i fratelli Boe ha risposto alla grande nella prima gara del nuovo corso e ha piazzato quattro atleti nei primi cinque posti dell’individuale di mercoledì scorso.

Dopo la prova sui due poligoni riservata alle donne, sarà la volta degli uomini e lo spettacolo non mancherà di certo. Un tracciato non difficilissimo quello svedese dove quindi trovare la precisione nelle serie di tiro sarà fondamentale. Da capire se ci sarà il vento, variabile da non sottovalutare quando si arriverà al poligono. Gli azzurri, in questo caso specifico, dopo la discreta prova al tiro di mercoledì, dovranno cercare di limitare ulteriormente gli errori al poligono per essere protagonisti assoluti della gara, visto che la condizione sugli sci sembra sorreggerli. Al via di questa gara ci saranno Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. Giacomel è la punta di diamante ma anche il Bionaz visto nell’individuale potrebbe aspirare a qualcosa di importante.

C’è grande voglia di conferma in casa Norvegia dopo il trionfo di squadra nell’individuale. Il veterano Sturla Holm Laegreid, quinto mercoledì nell’individuale, guida una squadra apparsa già in grande condizione con le punte Johan-Olav Botn, Martin Uldal e Sivert Guttorm Bakken. I sorrisi dopo la prima gara della stagione si sono misurati con il contagocce ed erano quasi tutti dalle parti, oltre che della Norvegia, della Svezia che ha trovato il podio con Sebastian Samuelsson ed è stata protagonista con Jesper Nelin. Voglia di riscatto in casa francese, il cui atleta migliore è stato Eric Perrot, decimo. Attenzione anche a Jacquelin, Fillon Maillet e Claude.

