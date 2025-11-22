Seguici su
Pallavolo

Yuri Romanò macina punti in Russia, ma il Fakel fatica a ingranare

Yuri Romanò sta collezionando una serie di buone prestazioni a livello individuale e dopo otto giornate il bomber è il secondo miglior marcatore della Super League (158 punti messi a segno), il massimo campionato russo di volley maschile, ma la sua squadra continua a faticare in termini di risultati.

Il Fakel Novyi Urengoy ha infatti vinto soltanto due partite e staziona al dodicesimo posto in classifica con sette punti all’attivo, quando siamo a metà del girone d’andata: sedici squadre partecipanti, le prime quattro andranno direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto e quelle tra quinta e dodicesima piazza disputeranno il preliminare per potersi aggregare alla lotta per il titolo.

Il miglior opposto degli ultimi Mondiali riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio, ma le ultime due uscite sono state deludenti per il Fakel: lo scorso weekend il 3-1 in casa dell’Ufa e ieri sera il ko casalingo per 3-0 (25-19; 28-26; 25-15) contro il Gazprom Yugra Surgut. Prossimo appuntamento il 25 novembre contro il Belgorod, sesta forza del torneo guidato dallo Zenit San Pietroburgo.

