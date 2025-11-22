Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 22 novembre, canali, streaming

L’undicesima giornata di Serie A1 si apre con un sabato che pesa più di quanto sembri sulla carta. Non ci sono incroci diretti tra le prime della classe, ma proprio questo rende il turno particolarmente rivelatore: è nei weekend senza big-match che emerge la solidità delle squadre e si misura la profondità di un campionato capace di regalare ribaltoni anche nelle zone meno previste. Le capolista sono chiamate a confermare il proprio ritmo, mentre nella fascia centrale e nella parte bassa della graduatoria ogni punto può ridisegnare gli equilibri.

Il primo anticipo vede l’Igor Gorgonzola Novara tornare davanti al proprio pubblico per affrontare una CBF Balducci HR Macerata che viaggia alla ricerca di continuità e, soprattutto, di ossigeno per la lotta salvezza. Le piemontesi, quinte con 20 punti, hanno ritrovato entusiasmo con il successo esterno all’Unipol Arena contro Milano: una partita robusta, risolta al tie-break grazie a un attacco distribuito con precisione e alle prestazioni in doppia cifra di Herbots, Ishikawa, Alsmeier, Bonifacio e Baijens. È stata una prova di personalità nei momenti più delicati, una risposta concreta alle fasi alterne vissute nella prima parte di stagione, comunque punteggiata da affermazioni pesanti come quelle contro Chieri e Vallefoglia. Per la squadra di Bernardi, il confronto con Macerata diventa l’occasione per dare continuità e consolidare una posizione ormai stabilmente nelle zone alte.

Sul fronte opposto, la formazione marchigiana attraversa un percorso più accidentato. I suoi 11 punti fotografano una squadra capace di guizzi significativi – come le vittorie contro Perugia, UYBA e San Giovanni – ma frenata da un rendimento discontinuo e da qualche limite emerso soprattutto in trasferta. Il 3-1 subito a Vallefoglia nell’ultimo turno ha evidenziato difficoltà in cambio palla, pur mostrando tratti di competitività nei set più combattuti. Al Pala Igor servirà una versione particolarmente solida della squadra di Paniconi per provare a mettere pressione a una delle realtà più strutturate della categoria.

Il secondo anticipo del sabato è quello del Palaverde, dove la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita Il Bisonte Firenze alle 20.30. Il percorso delle venete continua a essere un monologo di efficienza e profondità tecnica: la vittoria al tie-break contro UYBA, sofferta e risolta nel quinto set grazie alla qualità offensiva di Daalderop, Sillah e Adigwe, ha confermato ancora una volta la capacità della squadra di Santarelli di trovare sempre nuove soluzioni. Ritmo, organizzazione e una struttura che raramente concede cali stanno definendo una stagione finora lineare e ad alta resa, con successi chiari anche contro avversarie di primo piano come Scandicci, Chieri e Vallefoglia.

Per Firenze, invece, la trasferta in Veneto arriva in un momento di luci e ombre. La squadra di Chiavegatti, oggi sesta con 13 punti, ha alternato prestazioni brillanti – decisive quelle contro Perugia, Macerata e San Giovanni – a frenate nelle ultime giornate. Il pesante 0-3 casalingo contro UYBA ha messo in luce qualche difficoltà nella produzione offensiva, nonostante le buone prove di Knollema e Bukilic, spesso colonne del sistema d’attacco toscano. Il viaggio al Palaverde rappresenta quindi un banco di prova probante: Firenze partirà con l’obiettivo di ritrovare efficacia, solidità nei fondamentali e quella personalità che aveva caratterizzato le sue uscite migliori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide del sabato della dodicesima giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 22 novembre

Ore 20.30 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 19.00 – Il Bisonte Firenze vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV e Dazn