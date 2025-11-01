Seguici su
Tennis

Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 1-8 novembre

Pubblicato

9 minuti fa

il

Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti / IPA Sport

La settimana da sabato 1 a sabato 8 novembre vedrà chiudersi la stagione del WTA Tour 2025 con la disputa delle Finals di Riad, in Arabia Saudita, e la conclusione della Race ATP, che deve assegnare l’ultimo posto alle Finals in singolare, con lo svolgimento dei tornei 250 di Metz, in Francia, ed Atene, in Grecia.

Alle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, esordiranno quest’oggi in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, con quest’ultima che si è qualificata per l’ultimo atto stagionale anche in singolare, e dunque giocherà tutti i giorni nella fase a gironi, in programma fino al 6 novembre, alternandosi nei due tornei.

Nell’ATP 250 di Atene non ci saranno azzurri nelle qualificazioni, mentre nel tabellone principale di singolare avranno un bye all’esordio e saranno ammessi direttamente agli ottavi di finale sia Lorenzo Musetti che Luciano Darderi, con quest’ultimo che giocherà anche in doppio con l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Nell’ATP 250 di Metz, invece, partiranno dalle qualificazioni due azzurri, Francesco Passaro ed Andrea Pellegrino, che proveranno ad aggiungersi ai tre italiani già ammessi al tabellone principale, ovvero Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con quest’ultimo che avrà un bye ed esordirà agli ottavi di finale.

ITALIANI IN CAMPO NELLA SETTIMANA 1-8 NOVEMBRE

WTA FINALS 2025

Singolare
Jasmine Paolini

Doppio
Sara Errani/Jasmine Paolini

ATP 250 ATENE 2025

Singolare
Lorenzo Musetti
Luciano Darderi

Doppio
Luciano Darderi

ATP METZ 2025

Singolare
Flavio Cobolli
Lorenzo Sonego
Matteo Berrettini

Qualificazioni singolare
Francesco Passaro
Andrea Pellegrino

