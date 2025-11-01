WTA Finals 2025, impressionante Rybakina. La kazaka demolisce Anisimova all’esordio

Inizia con una convincente vittoria il cammino di Elena Rybakina a Riad. Nel secondo incontro della prima giornata del girone Serena Williams delle WTA Finals la kazaka, testa di serie numero sei, demolisce l’americana Amanda Anisimova, numero quattro del mondo, con un perentorio 6-3 6-1 in cinquantasette minuti.

La kazaka apre le ostilità con il break dell’1-0, gioco chiuso dal doppio fallo dell’avversaria, e lo conferma con il rapido 2-0. L’americana entra in partita conquistando, con autorevolezza, il punto del 2-1, la numero sei del ranking non concede quasi nulla però sul servizio e allunga sul 3-1. Si continua nel rispetto dei turni di battuta con la statunitense che non riesce però a creare problemi alla sua avversaria in risposta. Rybakina, dopo aver condotto 40-0, salva la palla del possibile 4-4, si porta sul 5-3 con l’aiuto del servizio e chiude il primo parziale con il break del 6-3 griffato dall’errore di diritto della statunitense.

La musica non cambia all’inizio della seconda frazione, la sesta testa di serie continua a servire con straordinaria solidità, sigla l’1-0, si procura la palla break con la fulminante risposta incrociata di diritto e costringe l’avversaria all’errore per il 2-0. L’americana, ai vantaggi, riesce a sbloccarsi con il 3-1, la kazaka però prosegue nella sua marcia inarrestabile, griffa ai vantaggi il 4-1 e, sull’errore da fondo della rivale, opera il break del 5-1. Rybakina non trema e chiude i conti trasformando il primo match point per il 6-1 finale.

Rybakina piazza sette ace, commette un doppio fallo e mette dentro il 69% di prime. La kazaka vince l’87% di punti sulla prima, contro il 56% della rivale, e trasforma quattro palle break sulle cinque avute a disposizione. La numero sei del ranking WTA vince il computo complessivo dei punti con un 57 a 35 che non ammette repliche.