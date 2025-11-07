WEC, Ferrari chiude in vetta la FP3 della 8h Bahrain con Fuoco

Antonio Fuoco firma il giro veloe nella terza ed ultima sessione di prove libere della 8h Bahrain, ultima e decisiva prova del FIA World Endurance Championship. Il calabrese di Ferrari, in azione con la 499P n. 50, ha firmato la miglior prestazione con 12 millesimi di scarto nei confronti della Toyota GR n. 7 di Kamui Kobayashi.

Robert Kubica insegue in terza piazza con la Ferari n. 83 privata di AF Corse davanti all’Aston Martin n. 009, leader ieri nelle prove libere con Marco Sorensen. Il brand inglese si conferma nella parte alta della graduatoria battendo nella FP3 la Cadillac n. 12, la Porsche n. 94 e la Ferrari n. 51.

Chiudono nell’ordine la prima metà dello schieramenot la Porsche n. 99 Proton COmpetition, la Peugeot n. 93 e la BMW n. 15. Lontane, per ora, le due Porsche ufficiali, in pista per l’ultima volta nel Mondiale prima di seguire altri programmi.

Lexus resta il riferimento in LMGT3 con Arnold Robin n. 78 e Petru Umbrarescu n. 87. Le due unità di Akkodis ASP hanno completato la FP3 in seconda ed in terza piazza, il turno è stato firmato dalla Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx di Martin Berry.

Da segnalare nel corso della sessione un impatto contro le barriere di curva 3 da parte della Porsche 992 GT3-R n. 85 Iron Dames. Celia Martin ha perso il controllo della propria auto uscendo dal primo segmento di curve, l’atleta francese è riuscita a tornare ai box nonostante i tanti danni riportati.

Oggi pomeriggio alle 14.00 italiane le qualifiche della 8h Bahrain, in diretta per l’Italia su Discovery + oppure sul sito ufficiale del FIA WEC con la sottoscrizione dell’appositio abbonamento. Domani la gara invece scatterà alle 12.00 e sarà visibile anche su Sky Sport.