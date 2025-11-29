Volley, Piacenza regola Monza e si rilancia in classifica: Bovolenta al top con Mandiraci

Piacenza ha sconfitto Monza per 3-0 (25-23; 25-23; 25-17) nell’anticipo dell’ottava giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti in trasferta e hanno infilato la terza vittoria consecutiva (la quinta stagionale), utile per agganciare provvisoriamente Trento al terzo posto in classifica (i dolomitici replicheranno domani a Milano) e portarsi a cinque punti di distacco dalla capolista Perugia (i Block Devils hanno disputato un incontro in più).

Ottavo ko per i brianzoli, che rimangono in penultima piazza e sono in piena lotta salvezza. Gli emiliani hanno recuperato da 5-8 nel primo set, hanno salvato una situazione potenzialmente pericolosa sul 21-22 e poi sul 23-23 hanno firmato un micidiale uno-due che ha chiuso i conti. I biancorossi si sono resi protagonisti di una bella risalita dal 17-20 nella seconda frazione e sul 22-22 hanno piazzato l’affondo risolutore. Terzo parziale a senso unico in favore degli ospiti, che hanno meritato il successo con il massimo scarto.

Prestazione impattante da parte dello schiacciatore Ramazan Efe Mandiraci (22 punti), l’opposto Alessandro Bovolenta ha messo a segno 11 punti, 9 marcature per il centrale Robertlandy Simon affiancato in reparto da Gianluca Galassi (6). Tra le fila di Monza i migliori sono stati Luka Marttila (11), Martin Atanasov (10) ed Erik Roehrs (9).