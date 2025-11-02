Volley femminile, Milano regola Monviso sotto i colpi di Egonu e Danesi

Milano ha sconfitto Monviso con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-18) nel match valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno battezzato al meglio il ritorno all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, dopo che avevano giocato i primi incontri casalinghi del campionato alla Opiquad Arena di Monza.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno infilato la terza vittoria consecutiva (la quinta stagionale) e si sono provvisoriamente portate al terzo posto in classifica generale, a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano a parità di incontri disputati. Sesto stop per la formazione piemontese, che rimane in terzultima piazza e in piena lotta per non retrocedere.

Le padrone di casa si sono issate sul 16-8 nel primo set, ma hanno subito una roboante rimonta (20-20 e 22-22) prima di piazzare la stoccata decisiva. Il Vero Volley ha operato un break perentorio nella parte centrale della seconda frazione (da 11-11 a 14-11 e 18-14), giganteggiando poi nel terzo set dopo aver operato un break dal 7-7 a +4 (11-7).

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Paola Egonu (19 punti, 2 muri, 2 ace) e della centrale Anna Danesi (12 punti, 2 muri), affiancata in reparto da Benedetta Maria Sartori (6). Sotto la regia di Francesca Bosio si sono distinte anche le schiacciatrici Khalia Lanier (3), Emma Cagnin (3), Elena Pietrini (3) e Rebecca Piva (5), che si sono alternate di banda. Tra le fila del Monviso la migliore è stata la bomber Adhu Malual (14 punti), 7 punti per Anna Davyskiba, 8 per Amandha Sylves e 8 per Mija Siftar.