LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: anticipo in vista del Mondiale per club

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’Imoco Volley Conegliano e l’UYBA Busto Arstizio Volley, valido per la quattordicesima giornata di Serie A1 Tigotà che verrà giocata in anticipo rispetto al calendario visto che la squadra di casa sarà impegnata in Brasile per il Mondiale per Club dall’8 al 14 dicembre: stesso discorso vale per la Savino del Bene Scandicci che affronterà il Monviso Volley.

Ovviamente, sono le campionesse d’Italia ad essere le favorite principali per la vittoria finale vista la striscia consecutiva di undici vittorie su undici in campionato, con l’unico neo stagionale che resta solamente la sconfitta in Supercoppa italiana contro Milano che ha trionfato per 3-2. Nel corso dell’ultimo match, le venete hanno imposto la propria superiorità contro la seconda della classe, Scandicci, contro la quale ha vinto 3-1.

Per quanto riguarda Busto Arstizio, fin qui la stagione è abbastanza positiva con 12 punti conquistati in dieci partite e che valgono l’ottava posizione in classifica: dopo tre sconfitte di fila, per 3-1 contro Scandicci, per 1-3 contro Macerata e per 3-1 contro Monviso, sono arrivate due vittorie di fila contro Cuneo per 3-0 e Firenze per 3-0.

Il match tra Conegliano e Busto Arstizio inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Palaverde. I due arbitri di gara saranno Michele Marconi come primo e Serena Salvati come seconda. La favorita, come detto, è la squadra allenata da Daniele Santarelli che vuole continuare a confermare la sua superiorità nel campionato italiano di pallavolo femminile: segui la partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, buon divertimento a tutti.