Vela, Italia sul podio nel SailGP: prima volta ad Abu Dhabi! L’Emirates Great Britain vince il circuito

‏Che finale di stagione per il Team Italy. L’equipaggio ha infatti concluso con una splendida seconda posizione il SailGP di Abu Dhabi, ultima tappa della celeberrima competizione velistica andata in scena nelle acque dell’omonima località emiratina, conquistando così il primo podio nella rassegna itinerante.

Il gruppo capitanato da Phil Robertson (il quale ha preso il posto in corsa di Ruggero Tita) dopo aver chiuso il day-1 in terza posizione si è reso protagonista di due regate condotte ad alto livello (due sono state cancellate per il vento leggero), terminate rispettivamente al quinto e al sesto posto, raggiungendo così il totale di 33, punteggio con cui ha ceduto il passo solo ai Rockwool Racing di Nicolai Sehested, trionfatori con 47. Terza invece la Francia di Quentine Delapierre (30).

Il circuito è stato vinto invece dall’Emirates Great Britain di Dylan Fletcher, uscito vittorioso dalla finale a tre seguito dagli australiani di Tom Slingsby e dai neozelandesi di Peter Burling. La nuova stagione di vela comincerà nel weekend del 17–18 gennaio 2026 con l’Oracle Perth Sail Grand Prix.