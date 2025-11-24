Tennistavolo, l’Italia maschile U15 è in semifinale ai Mondiali Giovanili: medaglia certa per gli azzurrini

Nella giornata inaugurale dei Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo, nel torneo a squadre under 15 maschili, si è registrata la grande prestazione dell’Italia, che ha superato prima la Romania negli ottavi e, poi, soprattutto, il Giappone nei quarti, ed è approdata alle semifinali, dove domani sfiderà la Cina con la consapevolezza di aver già centrato una medaglia.

Gli azzurrini negli ottavi di finale hanno superato la Romania con un netto 3-0: Francesco Trevisan ha piegato Andrei Tibirna per 3-2, spuntandola ai vantaggi del game decisivo, poi Danilo Faso ha regolato Raul Creucu per 3-0, ed infine Giulio Campagna ha completato l’opera, superando Mircea Chirita per 3-0.

L’impresa vera e propria, però, è arrivata nei quarti di finale, in cui l’Italia ha battuto il Giappone 3-1: Francesco Trevisan ha ceduto a Kenyu Hiratsuka per 0-3, poi però Danilo Faso ha pareggiato i conti battendo Ukyo Kobayashi per 3-1. Giulio Campagna ha avuto il merito di piegare Shintaro Yanagimoto per 3-2, riuscendo a prevalere ai vantaggi del quinto game, infine Danilo Faso ha superato Kenyu Hiratsuka per 3-2.

MONDIALI GIOVANILI TENNISTAVOLO 2025

TORNEO A SQUADRE U15 MASCHILI

OTTAVI DI FINALE

ROMANIA-ITALIA 0-3

TIBIRNA Andrei-TREVISAN Francesco 2-3 (11-7, 7-11, 7-11, 14-12, 11-13)

CREUCU Raul-FASO Danilo 0-3 (7-11, 7-11, 8-11)

CHIRITA Mircea-CAMPAGNA Giulio 0-3 (10-12, 5-11, 7-11)

QUARTI DI FINALE

GIAPPONE-ITALIA 1-3

HIRATSUKA Kenyu-TREVISAN Francesco 3-0 (11-3, 11-9, 11-4)

KOBAYASHI Ukyo-FASO Danilo 1-3 (6-11, 11-5, 10-12, 5-11)

YANAGIMOTO Shintaro-CAMPAGNA Giulio 2-3 (9-11, 11-4, 9-11, 17-15, 13-15)

HIRATSUKA Kenyu-FASO Danilo 2-3 (6-11, 11-4, 8-11, 15-13, 4-11)