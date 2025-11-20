Su che canale vedere il sorteggio playoff dei Mondiali 2026 oggi: orario, canale, possibili avversarie dell’Italia

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista del tanto atteso sorteggio dei playoff europei di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio, che si terrà nel quartier generale della FIFA a Zurigo oggi dalle ore 13.00. L’Italia è pronta a conoscere le avversarie che dovrà affrontare nel doppio turno di spareggi per tornare alla fase finale della Coppa del Mondo dopo 12 anni.

Gli Azzurri sono teste di serie in base al ranking FIFA e quindi non potranno incrociare sicuramente le altre squadre di prima fascia Danimarca, Turchia e Ucraina. Nella semifinale playoff l’Italia giocherà in casa il 26 marzo contro una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord, tutte formazioni provenienti dalla quarta fascia e ripescate tramite la Nations League.

In caso di successo, la Nazionale guidata dal CT Gennaro Gattuso sfiderà in finale playoff il 31 marzo una delle vincenti delle semifinali tra Paesi di seconda (Cechia, Slovacchia, Polonia, Galles) e terza (Irlanda, Kosovo, Albania, Bosnia Erzegovina) fascia, con la sede del match che verrà definita da un sorteggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le varie fasce e le possibili avversarie dell’Italia al sorteggio dei playoff europei di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24; in diretta streaming sui canali ufficiali della Fifa, Sky Go, NOW.

CALENDARIO SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO

Giovedì 20 novembre

Ore 13.00 Sorteggio playoff qualificazioni Mondiali calcio 2026 – Diretta tv su Sky Sport 24

PROGRAMMA SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24.

Diretta streaming: canali della Fifa, Sky Go, NOW.

FASCE SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI

PRIMA FASCIA: Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia.

SECONDA FASCIA: Cechia, Slovacchia, Polonia, Galles.

TERZA FASCIA: Irlanda, Kosovo, Albania, Bosnia Erzegovina.

QUARTA FASCIA: Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia del Nord.

POSSIBILI AVVERSARIE ITALIA

SEMIFINALI: una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord.

FINALE: una delle vincente delle sfide tra squadre di seconda e terza fascia.