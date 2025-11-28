Sport in tv oggi (venerdì 28 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 28 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano gli sport invernali con gli Europei di curling con l’Italia protagonista e in cerca di un posto nell’atto conclusivo della rassegna continentale. La sfida contro la Svizzera deciderà la sorte degli azzurri. Terranno banco poi le tappe di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci.

Allargando gli orizzonti si assisterà anche al primo giorno del week end di F1 a Lusail, in Qatar. Un fine-settimana che rischia di essere decisivo per l’assegnazione del titolo nel confronto tra le McLaren e Max Verstappen (Red Bull). Vedremo come le Ferrari e Kimi Antonelli (Mercedes) si comporteranno. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 28 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 28 novembre

02.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione Big Air femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

04.10 Freestyle, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione Big Air maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2025: prima giornata (eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

08.00 Karate, Mondiali 2025: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Curling, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+, DAZN e su The Curling Channel.

08.00 Curling, Europei 2025: Scozia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel.

10.00 Short track, World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

10.30 Vela, Europei iQFoil 2025: penultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km tecnica classica femminile – Diretta tv dalle 11.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

11.00 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazione round 1 HS95 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): HS142 uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Curling femminile, Europei 2025: Svizzera vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel.

13.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km tecnica classica maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

14.00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14.00 Short track, World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

14.30 F1, GP Qatar 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 7.5 km uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

15.45 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): round 1 HS95 – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.00 Pallamano femminile, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Curling, Europei 2025: finale per il bronzo – Diretta streaming su The Curling Channel.

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

18.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni round 1 HS142 – Diretta streaming su Discovery+.

18.30 F1, GP Qatar 2025: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Rugby, Coppa Italia 2025-2026: Viadana vs Rovigo – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Borussia Monchengladbach vs RB Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Triestina vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Cesena vs Modena – Diretta streaming su DAZN e su LaB Channel.

20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Como vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Rugby, URC 2025-2026: Ulster vs Benetton Rugby – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Getafe vs Elche – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

01.00 Calcio femminile, amichevole: USA vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DELLE 10 KM DI SCI DI FONDO ALLE 10.30 E 13.15

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E QUALIFICHE SPRINT DI F1 ALLE 14.30 E 18.30