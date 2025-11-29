Speed SkatingSport Invernali
Speed skating, a Milano gli azzurrini partono al meglio nella Coppa del Mondo junior
Allo Speed Skating Stadium di Milano, ovale che ospiterà le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 del pattinaggio di velocità su pista lunga, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo Junior 2025-2026, che funge da vero e proprio test event per le prossime gare dei Giochi.
L’Italia chiude la prima giornata di gare con ben tre successi e cinque podi complessivi tra 1000, 3000 e team pursuit delle categorie junior e neo-senior, sia al maschile che al femminile: gli azzurrini fanno la parte del leone nelle gare ad inseguimento e nelle lunghe distanze individuali tra i neo-senior.
Doppietta azzurra nei 3000 neo-senior maschili, con Riccardo Lorello vittorioso con il crono di 3:44.86, che ovviamente risulta essere il record della pista, davanti al compagno di squadra Manuel Ghiotto, secondo in 3:46.27, a 1.41, mentre completa il podio il neerlandese Mats Bendijk, terzo in 3:46.46, a 1.60.
Nei 3000 neo-senior femminili, invece, sale sul gradino più basso del podio Emily Tormen, terza con il crono di 4:15.72, a 2.39 dalla tedesca Ashley Völker, che si impone con il tempo di 4:13.33, andando a precedere la neerlandese Jade Groenewoud, seconda in 4:14.03, a 0.70.
Nel team pursuit neo-senior femminile fa festa l’Italia di Alice Marletti, Giulia Presti ed Emily Tormen, che si impone con il crono di 3:12.31, riuscendo a prevalere nei confronti della Germania, seconda in 3:12.61, a 0.30, e della Cina, terza in 3:13.22, a 0.91.
Nel team pursuit neo-senior maschile domina e vince nettamente l’Italia di Riccardo Lorello, Manuel De Carli e Manuel Ghiotto, che fa segnare il tempo di 3:52.00 e stacca tutte le rivali, con i Paesi Bassi, battuti nello scontro diretto, secondi in 3:56.18, a 4.18, e la Germania terza in 3:56.66, a 4.66.