Speed skating, Andrea Giovannini regala il primo acuto stagionale all’Italia. Lotta aperta per diverse quote olimpiche

L’Italia dello speed skating festeggia a Calgary, in Canada, il primo successo stagionale in Coppa del Mondo, al termine di una tappa che dà ulteriori certezze alla spedizione azzurra in ottica qualificazione olimpica, con diversi pass che appaiono più vicini di quanto non lo fossero dopo Salt Lake City.

Andrea Giovannini si impone nella mass start maschile e chiude al meglio una tre giorni di gare che aveva regalato all’Italia anche altri sorrisi, come quello del team pursuit maschile, che in Division B mette a segno un crono che mette in cassaforte il pass olimpico.

Qualificazione a repentaglio, invece, per il terzetto femminile, che non riesce a rientrare in Division A e, pur migliorando il crono di Salt Lake City, non riesce ancora a marcare un tempo che al momento possa permettere il ripescaggio per essere al via dei Giochi.

Nei 500 maschili una quota dovrebbe essere assicurata da Jeffrey Rosanelli o David Bosa, così come un pass al momento è assicurato sui 1000 da Daniele Di Stefano, il quale è ampiamente dentro anche sui 1500 e, nonostante la squalifica di Calgary, potrebbe portare anche il secondo biglietto nella mass start.

Sui 5000 l’Italia potrebbe calare il tris, con Davide Ghiotto e Michele Malfatti al momento col pass grazie alla classifica e Riccardo Lorello che potrebbe unirsi a loro grazie al bel crono di Calgary. Sui 10000 è praticamente certa almeno una quota tramite la classifica delle lunghe distanze grazie a Ghiotto.

Nei 500 femminili è cosa fatta la qualificazione per Serena Pergher, mentre sui 1000 dovrebbe poter sfruttare la lista di riserva Maybritt Vigl. Francesca Lollobrigida assicura un pass all’Italia sui 1500, sui 3000 e nella mass start, in attesa di confermare la qualificazione anche sui 5000.