Sollevamento pesi: Genna Toko Kegne in top 10 ai Mondiali nella categoria -77 kg. Oro per Reeves

Belli, bellissimi i segnali di Genna Toko Kegne. La pesista azzurra si è piazzata al nono posto in occasione della prova riservata alla categoria -77 kg femminile valida per i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento in scena presso la pedana norvegese di Førde. Grande prova per la nostra portacolori, piazzatosi seconda nella sua finale, quella B.

Nello specifico, l’atleta ha inaugurato la sua prova di strappo con l’alzata di 100 kg, per poi progredire a 103 kg fallendo il tentativo finale di 106 kg. Percorso netto invece nello slancio, dove Genna ha inizialmente tirato su 125 kg, per poi eseguire la misura di 130 kg e, infine, di 134 kg (nuovo record italiano), per il totale di 237 kg complessivi.

A dominare in lungo ed in largo è stata invece la statunitense Olivia Lynn Reeves, capace di alzare complessivamente 278 kg dopo un segmento di strappo pulito culminato con la misura 123 kg e un ottimo slancio in cui, a seguito di un errore sui 146 kg, ha tirato su 146 kg e 155 kg.

A distanza siderale si è invece accomodata al secondo posto l’egiziana Sara Samir Ahmed, autrice di una gara terminata con il totale di 252 kg (112 kg+ 140 kg) davanti alla colombiana Sanchez Perinan, bronzo con 248 kg (112 kg+ 136 kg).