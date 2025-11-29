Snowboard: Su e Fukada si impongono nel primo Big Air della stagione a Secret Garden

Inizia a tinte asiatiche la Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda il Big Air. A Secret Garden, in Cina, è andata in scena la prima gara della stagione che ha visto imporsi tra gli uomini un beniamino nel pubblico, mentre tra le donne spazio ad un dominio giapponese.

Aveva dominato le qualifiche Yiming Su che si è ripetuto nell’ultimo atto: 174.50 la somma delle sue due migliori run, avversari lontanissimi e terza vittoria in carriera per il classe 2004. Podio tutto asiatico con l’altro cinese Chunyu Ge a completare la festa al secondo posto ed il giapponese Ryoma Kimata in terza piazza.

Ricordiamo in casa Italia che era stato eliminato nelle qualifiche Ian Matteoli che complessivamente ha concluso la gara al dodicesimo posto, miglior risultato azzurro in questa tappa.

Al femminile podio tutto nipponico. Ad imporsi la 2007 Mari Fukada che timbra il successo numero quattro della carriera con il totale di 156.75. Staccate le connazionali Reira Iwabuchi e Miyabi Onitsuka.