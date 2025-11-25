SkicrossSport Invernali
Skicross, Deromedis e Galli guidano il gruppo azzurro in raduno verso la Coppa del Mondo
Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di skicross verso la stagione olimpica che culminerà a febbraio con i Giochi di Milano Cortina 2026. Il focus adesso è però sulla Coppa del Mondo, con la tappa inaugurale in programma sulle nevi francesi di Val Thorens (la località sciistica più alta d’Europa, 2300 metri sul livello del mare) dal 9 al 13 dicembre.
In attesa di trasferirsi in Savoia per il debutto stagionale nel circuito maggiore, il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala ha convocato un gruppo di otto atleti per una sessione di allenamenti in Val Senales: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Jole Galli e Andrea Chesi.
Gli specialisti italiani dello skicross verranno seguiti fino al 28 novembre dai tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Alessandro Leso e Kevin Marchetto. Grandi aspettative ovviamente in chiave azzurra per Deromedis, stella globale della disciplina e ormai candidato alla conquista della Sfera di Cristallo oltre ovviamente ad una medaglia olimpica nel 2026.