Skeleton: esordio a Cortina senza emozioni azzurre. Vince Matt Weston

Prima gara ufficiale sulla pista Eugenio Monti di Cortina. Il nuovo budello che poi verrà utilizzato per le Olimpiadi invernali 2026 ha visto l’inaugurazione con la prima tappa della Coppa del Mondo di skeleton a maschile. A vincere è il campione del mondo e detentore della sfera di cristallo Matt Weston.

Inizio in grande stile per il britannico, che punta ovviamente a chiudere il cerchio con l’oro olimpico: sul catino veneto si impone in rimonta (era terzo dopo la prima run) con il tempo di 1:53.84. Beffato l’austriaco Samuel Maier, secondo a quindici centesimi di ritardo, mentre terzo chiude il cinese Zheng Yin, che era al comando dopo la prima discesa.

Completano la top-5 la novità tedesca Lukas David Nydegger (classe 2002) ed il coreano Seunggi Jung che perde il podio dopo la seconda piazza nella prima run. Non basta la super rimonta con miglior tempo di run all’altro teutonico Axel Jungk, da dodicesimo a sesto.

Non ci sono gioie per i colori azzurri. Prima run da dimenticare, qualche piccolo miglioramento nella seconda: 17mo Mattia Gaspari, 19mo un Amedeo Bagnis ancora malconcio, 21mo Giovanni Marchetti.