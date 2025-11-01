Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Parigi, programma, streaming

Con Vienna il saldo dei precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è diventato pari (4-4), con Parigi e la semifinale del Masters 1000 della capitale francese ci può essere il sorpasso da parte del numero 1 del mondo, atteso da una giornata che può regalargli sensazioni che ancora non ha potuto vivere.

Per un motivo o per un altro, del resto, il rapporto con Parigi indoor è sempre stato complesso: vuoi la classifica, vuoi una dose di poca fortuna, vuoi un periodo no, vuoi, infine, l’incredibile vicenda dell’orario del 2023. Da allora è cambiato tutto, compreso lo status di Jannik, ora in fase di rincorsa verso il possibile nuovo sorpasso a Carlos Alcaraz per la questione numero 1 del mondo.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si giocherà domani come seconda semifinale, non prima delle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201). Non è attualmente prevista l’emissione in chiaro su TV8 (resta da vedere se l’emittente di proprietà di Sky deciderà, come già accaduto a Vienna, per un simile passo in diretta o in differita, ma solo per l’eventuale finale). Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, SEMIFINALE ATP PARIGI 2025 OGGI

Sabato 1° novembre – Court Central

Ore 12:00 Halys (FRA)/Herbert (FRA) [WC]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]

NP Ore 14:30 Auger-Aliassime (CAN) [9]-Bublik (KAZ) [13]

NP Ore 17:00 Zverev (GER) [3]-Sinner (ITA) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

A seguire Cabral (POR)/Miedler (AUT)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2]

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

