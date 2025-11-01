Tennis, tempo di semifinali a Parigi. Sinner dà la rivincita a Zverev, Auger-Aliassime e Bublik si sfidano con vista su Torino

Il Masters 1000 di Parigi è arrivato al suo penultimo atto e saranno due semifinali davvero molto importanti per svariati temi. Si comincia con la sfida tra Felix Auger-Aliassime ed Alexander Bublik, mentre successivamente in serata quella che interessa maggiormente il pubblico italiano tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev.

Un match quello tra l’altoatesino ed il tedesco che è la riproposizione della finale di Vienna di una settimana fa, vinta dal numero due del mondo dopo un sfida tiratissima per 7-5 al terzo. Sinner ha finalmente rotto la maledizione del torneo francese, arrivando per la prima volta in semifinale e soprattutto Jannik va a caccia del primo 1000 della sua stagione, traguardo finora sempre sfuggito all’altoatesino, complice anche la squalifica di tre mesi che lo ha privato di alcuni di questi tornei.

Sinner è reduce da una prova di grande autorità nei quarti contro Ben Shelton, mentre Alexander Zverev è uscito vincitore dalla solita battaglia anche di nervi contro Daniil Medvedev. Il tedesco si è imposto al tie-break del terzo set, annullando anche due set point al russo, che perde così ogni speranza (era minima) di giocare le Finals a Torino. Per Zverev una vittoria importante e che conferma comunque il buon momento del nativo di Amburgo, che ora deve provare a battere quel Sinner che finora nelle ultime tre sfide giocate lo ha sempre sconfitto.

In ordine cronologico, però, ci sarà prima la semifinale tra Auger-Aliassime e Bublik e non sarà meno importante della seconda. Uno spettatore molto interessato è certamente Lorenzo Musetti, visto che il canadese in caso di vittoria riuscirebbe ad attuare il sorpasso sul toscano nella Race proprio poco prima degli ultimi tornei della stagione (Metz per il nordamericano e Atene per l’italiano). Nei quarti Auger-Aliassime ha passeggiato contro il monegasco e sorpresa dell’ultimo mese Valentin Vacherot, raggiungendo quella che è la decima semifinale della sua stagione.

Chi sogna Torino è anche Alexander Bublik, che ha bisogno di una grandissima impresa. Al kazako serve il titolo a Parigi per rimanere ancora in corsa per le Finals e quello di oggi è sicuramente uno scontro diretto con Auger-Aliassime. Bublik potrebbe anche pagare un po’ di stanchezza dopo la maratona con De Minaur nei quarti, ma davanti a lui c’è la possibilità di conquistare la sua prima finale 1000 della carriera.