Sinner e la rincorsa al n. 1 del mondo: quali sono i suoi alleati? Chi può battere Alcaraz nel girone?

Jannik Sinner si giocherà la possibilità di chiudere l’anno da numero 1 del mondo in occasione delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del circuito. Il tennista italiano dovrebbe alzare al cielo il trofeo da imbattuto e sperare che Carlos Alcaraz vinca massimo due partite nel round robin, fermandosi poi in semifinale. Le altre due ipotesi appaiono improbabili: l’azzurro dovrebbe imporsi con un ko all’attivo e lo spagnolo dovrebbe tornare a casa con massimo un successo oppure dovrebbe mettere le mani sul titolo dopo aver perso due incontri nel round robin e l’iberico essere rimasto a secco.

Nei fatti il fuoriclasse altoatesino ha bisogno di almeno un alleato, ovvero un tennista che riesca a battere Alcaraz nel girone e gli impedisca di firmare il tre su tre che spegnerebbe ogni velleità del nostro portacolori. Se Sinner dovesse risultare imbattuto nel raggruppamento intitolato a Bjorn Borg e il suo rivale dovesse inciampare una volta nel girone denominato Jimmy Connors, allora ci potrebbe essere una semifinale tra i due protagonisti del panorama internazionale, con nei fatti in palio una grossa fetta dello status di numero 1 del mondo al termine dell’anno.

Gli alleati del 24enne si chiamano Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Sembra ci si debba affidare soprattutto al serbo (numero 4 del mondo) e allo statunitense (numero 5 del ranking ATP), anche se Alcaraz, che è reduce dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi per mano del britannico Cameron Norrie, partirà con i favori del pronostico.

Djokovic conduce per 5-4 negli scontri diretti, quest’anno il balcanico ha prevalso ai quarti di finale degli Australian Open e l’iberico ha avuto la meglio nella semifinale degli US Open. Fritz è sotto per 4-1 nei precedenti, in questa stagione ci sono stati tre incroci: Alcaraz ha vinto la semifinale di Wimbledon e la finale di Tokyo, Fritz ha prevalso in Laver Cup.

Contro questi due giocatori, l’attuale numero 2 del mondo ha perso due volte sul cemento indoor, contesto in cui si giocherà a Torino dal 9 al 16 novembre: contro Djokovic nella semifinale delle ATP Finals 2023 (poi Nole alzò al cielo il trofeo sconfiggendo Sinner) e contro Fritz nella recente Laver Cup, ma il valore agonistico di questa competizione va oggettivamente preso con le pinze.

Aspettarsi una magia da Alex de Minaur è oggettivamente molto difficile, il numero 7 del mondo è sotto per 4-0 nei precedenti (quest’anno ko nella finale di Rotterdam e nei quarti di Barcellona) e appare un paio di gradini sotto allo spagnolo. Sinner deve fare il suo dovere contro Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Lorenzo Musetti e Auger-Aliassime, sperare in almeno in un passo falso del rivale e poi giocarsi il tutto per tutto nella fase a eliminazione diretta.