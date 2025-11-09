Sinner-Alcaraz, chi sarà n. 1 del mondo? Salta una combinazione. Cosa deve fare Jannik e chi sono gli alleati

Carlos Alcaraz ha esordito con una vittoria alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-6(5), 6-2, regolando il numero 7 del ranking ATP al termine di un incontro molto altalenante: l’iberico si era issato sul 4-1 e 40-0 nel primo set, ma ha poi subito la rimonta ed è stato trascinato al tie-break, dove sul 3-5 ha firmato un micidiale filotto; tre break consecutivi nei tre game d’apertura del secondo parziale, poi l’attuale numero 2 del mondo (ma domani tornerà ai vertici della classifica internazionale) ha messo il turbo e ha chiuso i conti.

Carlos Alcaraz ha portato a casa 200 punti e si è così issato a quota 11.250 punti nel ranking ATP, mentre Jannik Sinner resta fermo a 10.000 e lunedì 10 novembre (ore 20.30) scenderà in campo alla Inalpi Arena per fronteggiare il canadese Felix Auger-Aliassime in occasione del suo esordio nel capoluogo piemontese. Il risultato odierno non fa certamente sorridere il fuoriclasse altoatesino, visto che rende ancora più complicata la rincorsa allo status di numero 1 del mondo a fine anno. Ora le combinazioni possibili sono soltanto due: Sinner alza al cielo il trofeo da imbattuto e Alcaraz vince massimo un’altra partita; Sinner trionfa incamerando una sconfitta nel round robin e Alcaraz perde i prossimi due incontri nella fase a gironi.

Ora gli alleati del nostro portacolori sono soltanto due: Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz. Per permettere al campione di Wimbledon di raggiungere il proprio obiettivo, servirebbe che almeno uno dei due abbia la meglio contro il detentore di Roland Garros e US Open. La rincorsa non è delle più semplici: lo spagnolo è sembrato in buone condizioni fisiche, anche se le disattenzioni sono sempre dietro l’angolo (com’è successo oggi nel primo set).

Carlos Alcaraz conduce per 4-1 nei precedenti con Fritz (numero 5 del mondo), quest’anno ha vinto la semifinale di Wimbledon e la finale del torneo ATP 500 di Tokyo, ma ha perso in Laver Cup. Con Musetti (numero 9) è addirittura avanti per 6-1: l’azzurro vince la finale di Amburgo nel 2022, poi il dominio dello spagnolo, culminato quest’anno con le vittorie nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e nelle semifinali di Roma e del Roland Garros.