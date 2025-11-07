Sebastien Ogier prende il comando del Rally del Giappone. Kalle Rovanpera esce subito di classifica

Sebastien Ogier mette subito le cose e si porta al comando del Rally del Giappone, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sulle strade attorno alla città di Toyota è andato in scena un venerdì subito importante, con la leggenda francese che è risultato impeccabile ed è salito in vetta alla classifica generale, mentre diversi piloti hanno già lasciato sull’asfalto secondi e minuti preziosi. Tra questi Kalle Rovanpera che vede le sue chance di titolo affievolirsi drasticamente.

Dopo la prima vera e propria giornata di gare (ieri si era disputato solamente un breve prova speciale) al comando troviamo, come detto, l’otto volte campione del mondo Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) con un margine di vantaggio di 7.9 secondi sul padrone di casa Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris). Terza posizione per il leader della classifica generale, Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 10.2, quarta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 24.0, mentre in quinta troviamo il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 24.3. L’estone Ott Tanak (Hyundai i20) accusa già 1:12, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) 1:33, mentre il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) esce di classifica con 5:42.

LA GARA

Il venerdì della corsa nipponica ha preso il via con la SS2 Inabu / Shitara 1 di 17.08 chilometri e il successo di Sebastien Ogier che precede Takamoto Katsuta per 1.4 secondi e Elfyn Evans per 2.7. Ott Tanak perde subito 13.7 secondi. Si è passati poi alla SS3 Shinshiro 1 di 17.41 chilometri e, in questo caso, Takamoto Katsuta vince lo stage con 1.3 secondi su Elfyn Evans e 1.8 su Sebastien Ogier. Ott Tanak lascia sul terreno 14.7 secondi, mentre Thierry Neuville fa peggio con 18.5. Crolla Kalle Rovanpera con 2:22 minuti persi per colpa di un problema alla sospensione: ecco il primo grande colpo di scena del weekend. La mattinata giapponese si chiude con la SS4 Isegami’s Tunnel 1 di 19.66 chilometri. Elfyn Evans svetta con 1.6 secondi su Sebastien Ogier e 3.8 su Takamoto Katsuta. Proseguono le difficoltà di Ott Tanak (che perde altri 21.1 secondi) e Thierry Neuville (+31.3).

Il pomeriggio è ripartito con la SS5 Isegami’s Tunnel 2 e il successo di Sebastien Ogier con 3.2 secondi su Takamoto Katsuta e 4.0 su Adrien Fourmaux. Elfyn Evans si ferma a 6.5. Il forcing di Sebastien Ogier prosegue e il francese fa sua anche la SS6 Inabu / Shitara 2 guadagnando altri 3.0 secondi su Elfyn Evans, mentre Takamoto Katsuta ne cede 3.2. Il venerdì del Rally del Giappone si è concluso con la SS7 Shinshiro 2 con Elfyn Evans che precede Adrien Fourmaux e Takamoto Katsuta per un solo decimo, mentre Sebastien Ogier si ferma a 4.