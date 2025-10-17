Rally Europa Centrale 2025, Ogier e Rovanpera fanno il vuoto nella seconda giornata. Affonda Neuville

Si delinea uno splendido testa a testa di lusso tra Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera al termine della seconda giornata del Rally Europa Centrale 2025, dodicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale WRC. Le sei prove speciali andate in scena oggi sull’asfalto mitteleuropeo hanno confermato la supremazia della Toyota, che vanta ben quattro equipaggi tra i migliori cinque della classifica generale quando siamo arrivati quasi a metà evento (8 speciali su 18).

Ogier e Rovanpera hanno fatto il vuoto soprattutto nella PS5 e nella PS6, ovvero i due giri dell’impegnativa Col de Jan (23,37 km), rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza ed involandosi verso una possibile sfida a due per il successo finale del rally. Il fuoriclasse francese, leader del campionato e a caccia del nono titolo WRC in carriera, guida la graduatoria con un margine di soli 6 decimi sul compagno di squadra.

Il giovane fenomeno finlandese, che insegue il terzo sigillo iridato nell’anno del suo addio al WRC, dovrà provare a battere Ogier tra sabato e domenica per cercare di ridurre il suo attuale -21 nella classifica del Mondiale. La tripletta provvisoria della Toyota è completata dal britannico Elfyn Evans, terzo a 29″5 dalla vetta e chiamato a limitare i danni per non veder lievitare eccessivamente i suoi 2 punti di distacco dalla testa del campionato.

Per trovare la prima Hyundai dobbiamo scendere in quarta piazza con l’estone Ott Tanak, che paga 32″8 dal leader precedendo la Toyota del giapponese Takamoto Katsuta (5° a 35″7) e l’altra Hyundai i20 del francese Adrien Fourmaux (6° a 46″1). Giornata da dimenticare infine per il belga Thierry Neuville (Hyundai), solo 8° a quasi due minuti da Ogier commettendo un paio di errori che hanno provocato una foratura e anche un danno al braccetto dello sterzo.