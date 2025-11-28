Sci freestyle, qualificazione amara per l’Italia nel big air di Secret Garden. Eliminati tutti gli azzurri

L’Italia resta a bocca asciutta al termine delle qualificazioni del big air di Secret Garden, valevole come seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle dopo l’evento inaugurale andato in scena una settimana fa a Stubai con uno slopestyle. In Cina si sta disputando dunque il primo big air del circuito maggiore nella stagione olimpica che culminerà a febbraio con i Giochi di Milano Cortina 2026.

In assenza della campionessa iridata in carica e detentrice della Sfera di Cristallo (non solamente nella singola specialità ma anche nell’intero comparto park&pipe) Flora Tabanelli, alle prese con un periodo di riabilitazione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata il 6 novembre, la squadra azzurra è rimasta fuori dalla finale a Secret Garden sia al maschile che al femminile.

Renè Monteleone è stato il migliore degli italiani, attestandosi al 17° posto assoluto con i 79.00 punti registrati nella seconda run (distante 7.25 punti dalla top5 della sua heat che valeva il passaggio del turno), mentre sono rimasti più attardati Leonardo Donaggio 24° con 75.75 e soprattutto il vincitore degli ultimi X Games Miro Tabanelli solo 51° con 24.75 (non completando correttamente di fatto nessuno dei due salti a disposizione).

Il punteggio più alto della giornata è stato realizzato dal francese Matias Roche con 96.25 punti davanti agli statunitensi Mac Forehand (95.25) e Troy Podmilsak (94.50). Niente da fare nel settore femminile per l’azzurra classe 2006 Maria Gasslitter, 18ma in qualificazione con 49.25 punti, mentre davanti a tutte troviamo la britannica Kirsty Muir con 90.25.