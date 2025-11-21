Sci alpino, Mikaela Shiffrin vuole dominare anche a Gurgl. Ljutic e Colturi guidano le “terrestri”

Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 non è ancora tempo di concentrarsi sulla trasferta nord-americana che prenderà il via nel corso della prossima settimana. Nel weekend in arrivo, infatti, ci sarà tempo ancora per una gara sulle nevi del Vecchio Continente. Stiamo parlando dello slalom di Gurgl (Austria) una tappa che si sta confermando nel calendario del Circo Bianco nelle ultime annate.

La gara si disputerà domenica 23 novembre sulla pista austriaca con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Il secondo slalom consecutivo dopo quello della scorsa settimana di Levi. Il risultato sarà il medesimo? Vedendo quanto avvenuto in Lapponia il rischio è elevato.

Mikaela Shiffrin è pronta a concedere il bis dopo la vittoria schiacciante sulle nevi finlandesi. La fuoriclasse statunitense ha messo in mostra la migliore versione di sé su una pista non certo impossibile per tracciatura e pendenze e, di conseguenza, a Gurgl su un terreno ancor più ideale per le sue qualità, potrebbe anche fare meglio. Le rivali sono avvertite e rischiano un ennesimo appuntamento nel quale potrebbero chiudere con distacchi abissali e con l’unica emozione di battagliare per il secondo posto.

Lara Colturi, dopotutto, seconda a Levi, proverà nuovamente a brillare, con la consapevolezza che mettere in dubbio il dominio della nativa di Vail sarà quanto mai complicato. Zrinka Ljutic, invece, è chiamata alla riscossa dopo un esordio tra i rapid gates non certo soddisfacente per la vincitrice della Coppa di slalom 2025. In casa Italia, invece, vedremo in azione Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani e Annette Belfrond. Dopo il pessimo esordio in Lapponia la squadra azzurra proverà a compiere qualche passo in avanti per invertire un trend negativo che sembra non avere fine.