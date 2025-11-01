Sci alpino, Dominik Paris e gli uomini-jet si preparano a Piztal. Allenamento a Diavolezza per i gigantisti

Messo alle spalle il primo week end di gara a Soelden (Austria), la squadra italiana di sci alpino si sta organizzando in vista della prosecuzione del percorso in Coppa del Mondo, in una stagione molto particolare e importante che avrà nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’evento principale.

A questo proposito, settimana di allenamenti sulle nevi perenni della Piztal (Austria) per gli specialisti azzurri delle discipline veloci. Gli uomini-jet saranno chiamati a una sorta di antipasto nel superG di Copper Mountain (USA) il 27 novembre, mentre dal 4 al 6 dicembre bisognerà fare i conti con la Birds of Prey di Beaver Creek dove si disputeranno due discese e un supergigante.

Il direttore tecnico Massimo Carca ha previsto un raduno sulle nevi tirolesi tra il 2 e il 7 novembre che riguarderà Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Max Perathoner, Benjamin Alliod, Marco Abbruzzese, Leonardo Rigamonti e Gregorio Bernardi. Grandi attese per il campione della Val d’Ultimo, che tanto bene ha concluso la stagione scorso.

A Diavolezza, in Svizzera, ci sarà invece il terzetto di gigantisti formato da Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti che avrà come riferimento Livigno (Sondrio) tra il 3 e il 7 novembre.