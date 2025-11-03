Tennis
Rybakina perde un set, ma poi domina contro Swiatek alle WTA Finals
Una straripante Elena Rybakina ribalta completamente Iga Swiatek nella terza giornata delle WTA Finals 2025. La kazaka ottiene la sua seconda vittoria a Riad, superando in rimonta la polacca con il punteggio di 3-6 6-1 6-0 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Per Rybakina si aprono quasi certamente le porte delle semifinali, anche se dovrà attendere l’esito dell’incontro del derby americano tra Anisimova e Keys. Per Swiatek, invece, ci sarà comunque l’ultima sfida con Anisimova per giocarsi un posto in semifinale.
Inizio di partita lanciato per Swiatek, che difende subito una palla break e poi strappa il servizio alla kazaka, portandosi sul 3-0. La polacca ha poi ancora due palle break nel quarto game, ma Rybakina riesce a salvarsi e restare nel set. Swiatek, però, non concede assolutamente nulla nei propri turni di servizio e va a chiudere il primo set sul 6-3.
Sembra un match totalmente indirizzato verso la polacca ed invece comincia clamorosamente un’altra partita. Rybakina ottiene subito il break nel secondo game e da quel momento è un monologo della numero sei del mondo. Swiatek continua a sbagliare tantissimo e Rybakina toglie ancora la battuta all’avversaria nel sesto game e poi chiude agevolmente sul 6-1.
Nel terzo set non c’è la minima reazione da parte di Swiatek, che crolla immediatamente. Rybakina toglie subito il servizio in apertura e poi successivamente ancora nel terzo game, con la kazaka che scappa via sul 4-0. Rybakina prosegue nel suo dominio e ottiene il terzo break consecutivo, dominando il set per 6-0.