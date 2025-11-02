Quanti soldi ha guadagnato Sinner in un mese? Montepremi smisurato tra Arabia Saudita, Vienna e Parigi!

Jannik Sinner si è reso protagonista di un mese davvero da urlo, vincendo tutti i tornei a cui ha preso parte: dal ritiro forzato al Masters 1000 di Shanghai, legato a dei crampi accusati durante la sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor, il fuoriclasse altoatesino non ha conosciuto limiti e ha dimostrato il suo sconfinato livello, tornando anche ad essere numero 1 del mondo dopo aver scavalcato lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP.

Il tennista italiano ha prevalso al Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione andato in scena sul cemento di Riad e dove è riuscito a sconfiggere in maniera perentoria Novak Djokovic e Alcaraz, meritandosi l’ambitissimo assegno da sei milioni di dollari (non erano in palio punti per la classifica internazionale). A seguire ha dettato legge al torneo ATP 500 di Vienna, rimontando il tedesco Alexander Zverev in una vibrante finale, e poi ha dominato il Masters 1000 di Parigi, regolando Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime nelle fasi calde.

Un dominio totale sul cemento indoor inscenato dal nostro portacolori, che ora si lancia con grandissimo ottimismo verso le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino, servirà una grande prestazione nell’evento in programma dal 9 al 16 novembre nel capoluogo piemontese e può puntare a chiudere l’anno da numero 1 del mondo, anche se non dipenderà soltanto dai suoi risultati.

Il 24enne riuscirà nella missione nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo da imbattuto e Alcaraz vincesse massimo due incontri, oppure in caso di trionfo con una sconfitta nel round robin e massimo un successo dello spagnolo, oppure vittoria finale con due ko nella fase a gironi e l’iberico a secco. Il tutto considerando che il nostro portacolori ha dovuto scontare una squalifica di tre mesi e non ha potuto raccogliere punti tra febbraio, marzo e aprile.

Questo per quanto concerne la parte agonistica e sportiva, ma come sempre c’è anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con il filotto di successi inscenato nelle ultime tre settimane? Stiamo parlando di un montepremi complessivo pari a 6,631 milioni di euro. Nello specifico: sei milioni di dollari statunitensi (circa 5,173 milioni di euro) per il Six Kings Slam, 511.835 euro per Vienna e 946.610 euro per Parigi.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER NELL’ULTIMO MESE

Six Kings Slam (torneo di esibizione): 6 milioni di dollari statunitensi (circa 5,173 milioni di euro).

ATP 500 Vienna: 511.835 euro.

ATP Masters 1000 Parigi: 946.610 euro.

TOTALE: 6,631 milioni di euro.