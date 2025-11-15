A che ora Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, ATP Finals 2025: programma semifinale, tv, streaming

Prima volta assoluta di una coppia italiana in semifinale alle ATP Finals 2025. Merito di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, primatisti nel girone dopo aver raccolto due vittorie di notevole importanza, tra cui quella contro gli attuali numeri 1 di doppio, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Di fronte a loro ci saranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, rivali piuttosto abituali sul circuito. Il conto precedenti dice 1-2 a favore di questi ultimi, con una finale vinta a testa (compresa quella, fatale, degli ultimi Australian Open) e il primo turno di Wimbledon 2024 che lanciò la coppia Heliovaara/Patten in maniera definitiva. Per l’Italia, però, un bel modo di aprire il programma dell’Inalpi Arena di Torino. Che mai come quest’anno è così azzurra.

La semifinale tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Harri Heliovaara/Henry Patten si giocherà oggi alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN OGGI

Sabato 15 novembre

Ore 12:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Sinner (ITA) [2]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5]-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Alcaraz (ESP) [1]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN, ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport