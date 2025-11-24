Quando gioca l’Italia in Coppa Davis nel 2026? Nuova edizione da Paese ospitante

L’edizione della Coppa Davis 2026 di tennis sarà la seconda delle tre assegnate lo scorso anno all’Italia, e che si disputeranno tutte a Bologna, fino al 2027 incluso: gli azzurri hanno vinto ieri per la terza volta consecutiva l’Insalatiera e puntano ad un clamoroso poker.

In quanto Paese ospitante, dunque, l’Italia non dovrà affrontare, come del resto già accaduto quest’anno, i due turni delle qualificazioni, essendo ammessa di diritto alla Final Eight della prossima stagione, grazie alla wild card concessa agli azzurri in sede di sorteggio, effettuato ieri.

Il primo turno delle qualificazioni andrà in scena al termine degli Australian Open, nel fine settimana dal 6 all’8 febbraio (tie previsti il 6-7 o il 7-8, ed a scegliere sarà il Paese ospitante), mentre il secondo turno si disputerà dopo gli US Open, nel fine settimana del 18-20 settembre (tie il 18-19 o il 19-20, con le medesime regole).

Le date esatte delle Finals, a differenza di quanto avvenuto per i due turni delle qualificazioni, non sono state ancora comunicate ufficialmente, ma il calendario 2026 dell’ATP riporta la competizione come prevista nella settimana 47, subito dopo le ATP Finals, quindi è plausibile che si svolgano dal 24 al 29 novembre.

TABELLONE COPPA DAVIS 2026

Spagna (1) bye

Cile-Serbia (14)

Germania (2)-Perù

Croazia (13)-Danimarca

Ecuador-Australia (3)

Norvegia-Gran Bretagna (12)

Bulgaria-Belgio (4)

Giappone-Austria (11)

India-Paesi Bassi (5)

Corea del Sud-Argentina (10)

Ungheria-Stati Uniti (6)

Cechia (9)-Svezia

Francia (7)-Slovacchia

Canada (8)-Brasile

Italia ammessa di diritto alle Finals in quanto Paese ospitante