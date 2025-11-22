Pattinaggio artistico, Fournier Beaudry-Cizeron i migliori nella danza libera del Finlandia Trophy

Spettacolo ed emozioni nell‘ultima prova della sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio di Helsinki (Finlandia), la routine della danza libera ha regalato al pubblico evoluzioni pregevoli e, in tutto questo, i pronostici sono stati rispetti anche in relazione a quanto si era visto ieri nella Rhythm Dance.

I francesi Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron hanno replicato quanto si era notato 24 ore fa e nella free dance, accompagnati dalle musiche di Hugh Brun e Rob Simonsen, hanno convinto la giuria, totalizzando lo score di 124.79 e dimostrando di essere il riferimento dopo quanto fatto vedere nel primo appuntamento del Grand Prix. Un riscontro frutto del segmento tecnico pari 67.99, mentre nei component sono stati ottenuti 57.30.

Alle loro spalle troviamo i canadesi Piper Gilles/Paul Poirier che, accompagnati da “Vincent by Govardo”, hanno concluso il loro esercizio con il risultato di 122.55 (66.60+55.86). Una prova consistente dei nordamericani, in continuità con quanto già ottenuto sul ghiaccio finnico.

A completare il podio sono stati i due americani Emilea Zingas e Vadym Kolesnik (117.51), che hanno danzato sul ghiaccio sulle note di Romeo and Juliet di Mark Ermler e dell’orchestra della Royal Opera House. Una prestazione frutto di 65.51 nell’elemento tecnico e di 52.00 nei component.