Pallanuoto, Savona stacca il pass per gli ottavi di Euro Cup. Trieste si complica la vita

Si chiude in chiaroscuro per le formazioni italiane la quarta giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: da una parte Savona vince e stacca aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale, mentre dall’altra Trieste perde e vede complicarsi notevolmente il cammino.

Nel Gruppo D la Rari Nantes Savona supera i tedeschi dello Spandau 04 Berlin con lo score di 17-11 e resta a punteggio pieno, difendendo il +3 di margine sui serbi del Sabac, che passano di misura in casa dei romeni della Steaua Bucarest, già eliminati, sconfitti per 7-8.

Alla “Carlo Zanelli” di Savona, i padroni di casa, guidati da Alberto Angelini, indirizzano subito il match con il 5-2 del primo quarto, ampliando ulteriormente il gap nella seconda frazione ed arrivando a metà gara sul 9-4. I liguri allungano ancora nel terzo periodo, chiuso sul 12-5, ed amministrano senza patemi nell’ultimo quarto, portando a casa il successo per 17-11, con 4 gol di Leinweber e tre a testa per Rocchi e Figlioli.

Nel Gruppo B, invece, la Pallanuoto Trieste cade in trasferta, battuta dagli spagnoli del Barcellona, che si impongono per 19-12 e ribaltano anche la differenza reti negli scontri diretti, dato che gli alabardati avevano vinto all’andata con 4 gol di margine. Gli iberici allungano in vetta al girone a quota 9 assiema ai magiari dello Szolnoki, che liquidano i romeni della Dinamo Bucarest con lo score di 16-9, mentre i giuliani restano a 6, ed infine i romeni sono già eliminati, essendo fermi a zero.

A Barcellona gli uomini di Maurizio Mirarchi chiudono il primo quarto in svantaggio sul 6-5, poi gli iberici allungano nel secondo periodo, arrivando sull’11-8 all’intervallo lungo. Nella terza frazione i catalani chiudono i conti, portandosi sul 15-10, poi nell’ultimo quarto certificano il successo sul definitivo 19-12, mentre agli alabardati non bastano le 4 reti di Draskovic.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Fase a gironi, 4ª giornata – Giovedì 20 novembre

Gruppo B

Szolnoki Dozsa Praktiker-CS Dinamo Bucuresti 16-9 (3-3, 5-1, 5-1, 3-4)

CN Barcelona-Pallanuoto Trieste 19-12 (6-5, 5-3, 4-2, 4-2)

Classifica: CN Barcelona 9, Szolnoki Dozsa Praktiker 9, Pallanuoto Trieste 6, CS Dinamo Bucuresti 0.

Gruppo D

CSA Steaua Bucharest-VK Sabac Elixir 7-8 (3-3, 2-1, 1-3, 1-1)

Banco BPM RN Savona-Spandau 04 Berlin 17-11 (5-2, 4-2, 3-1, 5-6)

Classifica: Banco BPM RN Savona 12, VK Sabac Elixir 9, Spandau 04 Berlin 3, CSA Steaua Bucharest 0.