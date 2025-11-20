Pallanuoto
Pallanuoto, Savona stacca il pass per gli ottavi di Euro Cup. Trieste si complica la vita
Si chiude in chiaroscuro per le formazioni italiane la quarta giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: da una parte Savona vince e stacca aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale, mentre dall’altra Trieste perde e vede complicarsi notevolmente il cammino.
Nel Gruppo D la Rari Nantes Savona supera i tedeschi dello Spandau 04 Berlin con lo score di 17-11 e resta a punteggio pieno, difendendo il +3 di margine sui serbi del Sabac, che passano di misura in casa dei romeni della Steaua Bucarest, già eliminati, sconfitti per 7-8.
Alla “Carlo Zanelli” di Savona, i padroni di casa, guidati da Alberto Angelini, indirizzano subito il match con il 5-2 del primo quarto, ampliando ulteriormente il gap nella seconda frazione ed arrivando a metà gara sul 9-4. I liguri allungano ancora nel terzo periodo, chiuso sul 12-5, ed amministrano senza patemi nell’ultimo quarto, portando a casa il successo per 17-11, con 4 gol di Leinweber e tre a testa per Rocchi e Figlioli.
Nel Gruppo B, invece, la Pallanuoto Trieste cade in trasferta, battuta dagli spagnoli del Barcellona, che si impongono per 19-12 e ribaltano anche la differenza reti negli scontri diretti, dato che gli alabardati avevano vinto all’andata con 4 gol di margine. Gli iberici allungano in vetta al girone a quota 9 assiema ai magiari dello Szolnoki, che liquidano i romeni della Dinamo Bucarest con lo score di 16-9, mentre i giuliani restano a 6, ed infine i romeni sono già eliminati, essendo fermi a zero.
A Barcellona gli uomini di Maurizio Mirarchi chiudono il primo quarto in svantaggio sul 6-5, poi gli iberici allungano nel secondo periodo, arrivando sull’11-8 all’intervallo lungo. Nella terza frazione i catalani chiudono i conti, portandosi sul 15-10, poi nell’ultimo quarto certificano il successo sul definitivo 19-12, mentre agli alabardati non bastano le 4 reti di Draskovic.
EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Fase a gironi, 4ª giornata – Giovedì 20 novembre
Gruppo B
Szolnoki Dozsa Praktiker-CS Dinamo Bucuresti 16-9 (3-3, 5-1, 5-1, 3-4)
CN Barcelona-Pallanuoto Trieste 19-12 (6-5, 5-3, 4-2, 4-2)
Classifica: CN Barcelona 9, Szolnoki Dozsa Praktiker 9, Pallanuoto Trieste 6, CS Dinamo Bucuresti 0.
Gruppo D
CSA Steaua Bucharest-VK Sabac Elixir 7-8 (3-3, 2-1, 1-3, 1-1)
Banco BPM RN Savona-Spandau 04 Berlin 17-11 (5-2, 4-2, 3-1, 5-6)
Classifica: Banco BPM RN Savona 12, VK Sabac Elixir 9, Spandau 04 Berlin 3, CSA Steaua Bucharest 0.