Pallanuoto
Pallanuoto, il Brescia piega il Primorac Kotor e blinda il passaggio ai quarti in Champions League
Missione compiuta per l’AN Brescia, che batte per i montenegrini del VPK Primorac Kotor con il punteggio di 19-16 nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto: nel Girone C la vittoria dei magiari del Ferencvaros in casa dei romeni dell’Oradea per 5-17, oltre a promuovere gli ungheresi ai quarti di finale, pone i lombardi a +6 sui romeni a due turni dalla conclusione.
Il match odierno vede il Brescia riuscire a trovare subito il break in avvio, con i lombardi che nel primo quarto dall’1-1 vanno sul 3-1 e poi sul 4-2. Nella seconda frazione i padroni di casa vanno a più riprese sul +3, ma i montenegrini riescono a rimanere in scia, ed il gap resta di due reti a metà gara, a cui si arriva sull’11-9.
Nel terzo periodo il Brescia prova a scappare, portandosi anche a +4, ma il Primorac Kotor reagisce, riuscendo ancora una volta a mantenere un ritardo di due gol sul 15-13. Nell’ultimo quarto gli ospiti tornano anche a -1, ma i lombardi danno la spallata decisiva al match portandosi a +4 sul 18-14. I montenegrini provano il tutto per tutto ed arrivano a -2 a 2’35” dalla sirena, ma Dolce a 43″ dal termine chiude i conti con il gol del definitivo 19-16.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Fase a gironi – 4ª giornata
Girone C
Martedì 18 novembre
CSM Oradea-FTC Telekom Waterpolo 5-17 (1-1, 3-3, 0-6, 1-7)
AN Brescia-VPK Primorac Kotor 19-16 (4-2, 7-7, 4-4, 4-3)
Classifica: FTC Telekom Waterpolo 12, AN Brescia 9, CSM Oradea 3, VPK Primorac Kotor 0.
Girone B
Mercoledì 19 novembre
18:30 VK Jadran Split-Jadran m:tel Herceg Novi
20:30 Pro Recco-VK Novi Beograd
Classifica: Pro Recco 9, Jadran m:tel Herceg Novi 6, VK Novi Beograd 3, VK Jadran Split 0.