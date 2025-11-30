Pagelle slalom femminile Copper Mountain 2025: Shiffrin di un’altra categoria, conferma Colturi. Italia a bocca asciutta

PAGELLE SLALOM FEMMINILE COPPER MOUNTAIN 2025

Domenica 30 novembre

Mikaela Shiffrin 10: 1.66, 1.23, 1.57. Sono questi in ordine cronologico i distacchi inflitti alla seconda classificata nei tre slalom disputati sin qui in stagione dalla fuoriclasse americana, che conquista la vittoria n.104 in carriera dimostrando una superiorità impressionante tra i pali stretti in attesa di tornare al top nelle prossime settimane anche in gigante.

Lena Duerr 7,5: rimedia ad una prima manche negativa (9° posto a 1.28 dalla vetta) con un’ottima seconda discesa, in cui recupera la bellezza di sette posizioni conquistando il primo podio della stagione nella sua specialità di riferimento dopo aver evidenziato una crescita interessante anche tra le porte larghe.

Lara Colturi 8: dopo due secondi posti alle spalle di un’imbattibile Shiffrin, l’italo-albanese fa più fatica sulle nevi americane di Copper Mountain ma arriva comunque terza nonostante un grosso errore nella manche finale. La figlia di Daniela Ceccarelli continua il suo eccellente percorso di crescita e occupa la seconda piazza nella classifica generale di Coppa del Mondo a 19 anni.

Wendy Holdener 6,5: nella prima manche è l’unica a limitare i danni nel confronto diretto con Shiffrin (28 centesimi di ritardo), poi rovina tutto nella seconda discesa su una pista più rovinata scivolando ai piedi del podio e rimandando l’appuntamento con la prima top3 dell’inverno.

Caitlin McFarlane 8,5: in assenza di Shiffrin sarebbe lei la vera MVP di giornata a Copper. Con il pettorale 43 è 28ma nella prima discesa, poi sfrutta alla perfezione il pettorale basso firmando il miglior tempo assoluto nella seconda manche e rimontando fino al 12° posto. Ottimi segnali per la 23enne francese dopo la 13ma piazza di Levi.

Lara Della Mea 6: partiva con il pettorale 21, arriva 23ma. Dopo una discreta prima manche (16° posto a 2.60 dalla testa), l’unica azzurra qualificata nelle 30 è fin troppo conservativa nella seconda discesa perdendo troppe posizioni e sprofondando nelle retrovie.

Martina Peterlini 5: il rientro dall’infortunio non è sicuramente quello sognato dalla 28enne italiana, che fallisce l’obiettivo della qualificazione alla seconda manche per una manciata di centesimi con il pettorale 23.