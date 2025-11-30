Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Canada, uomini a Beaver Creek: orari, programma, tv

Mentre sta per andare ufficialmente in archivio il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che vedranno ancora il Circo Bianco impegnato nella trasferta nordamericana. La seconda settimana di gara vedrà il compagno maschile trasferirsi a Beaver Creek per 3 gare (dovevano essere 4, ma la carenza di neve ha portato alla cancellazione di una discesa), mentre il comparto femminile si sposterà in Canada per due giganti sulle nevi di Tremblant.

Quale sarà il programma del Circo Bianco al maschile? Le due prove della discesa sono fissate per le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre (alle ore 19.00 italiane), quindi si passerà a venerdì 5 dicembre per la discesa alle ore 19.15. Sabato 6 dicembre alle ore 18.30 si andrà in scena per il superG, mentre domenica 7 dicembre si chiuderà il sipario con il gigante (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00).

Il comparto femminile, invece, scenderà in pista nella giornata di sabato 6 dicembre con il primo gigante in programma. Alle ore 17.00 la prima manche in quel di Tremblan, mentre la seconda manche scatterà alle ore 20.00. Si passerà. poi, alla giornata di domenica 7 dicembre con la prima manche alle ore 18.00 e seconda alle ore 21.00.

Come seguire le gare in tv? Il fine settimana di Beaver Creek e Tremblant, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino si potranno seguire sulla Rai (Raisport 227 di Sky e 58 dgt) oppure Rai2, in base alla programmazione, quindi su Eurosport 1. In streaming si potranno vedere su discovery+, RaiPlay, DAZN e Eurosport.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 2 dicembre

Ore 19.00 Prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.00 Seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 Discesa maschile Beaver Creek

Sabato 6 dicembre

Ore 17.00 Prima manche gigante femminile #1 Tremblant

Ore 18.30 SuperG maschile Beaver Creek

Ore 20.00 Seconda manche gigante femminile #1 Tremblant

Domenica 7 dicembre

Ore 16.00 Prima manche gigante femminile #2 Tremblant

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile #2 Tremblant

Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Beaver Creek