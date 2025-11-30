In slalom c’é solo Mikaela Shiffrin! Altro podio per l’Albania a Copper, “solita” Italia

Mikaela Shiffrin e poi il resto del mondo. Non c’è davvero discussione in questa prima parte di stagione nello slalom femminile ed anche a Copper Mountain va in scena il solito monologo da parte della campionessa americana. Vittoria numero 104 della carriera, 67 nella specialità, 160 volte sul podio. Ogni volta la nativa di Vail migliora i propri già straordinari numeri e, come accaduto a Levi e Gurgl, anche davanti ai suoi tifosi ha inflitto distacchi abissali a tutte le avversarie.

Per la prima volta in stagione Shiffrin non riesce a fare il miglior tempo in una manche, ma poco importa visto che comunque ha fatto il secondo nella seconda. L’americana ha demolito la concorrenza, staccando di oltre un secondo e mezzo la tedesca Lena Duerr (+1.57), che ha rimontato sette posizioni rispetto a metà gara.

Terza volta sul podio consecutiva per Lara Colturi. La piemontese che corre per l’Albania continua a macinare risultati e chiude terza anche se comunque lontanissima da Shiffrin (+1.85). Scivola, invece, al quarto posto la svizzera Wendy Holdener (+1.99), che era seconda a metà gara a poco meno di tre decimi dalla vetta.

Quinta posizione per la svedese Anna Swenn Larsson (+2.06), che ha recuperato tre posizioni rispetto alla prima manche. Sesta l’austriaca Katharina Liensberger (+2.08), che ne perde tre invece. Settimo posto per l’austriaca Katharina Truppe (+2.21) davanti all’americana Paula Moltzan (+2.35). Completano la Top-10 la svedese Sara Hector (+2.40) e la svizzera Camille Rast (+2.43).

Purtroppo la solita Italia anche a Copper Mountain. Solamente Lara Della Mea si è qualificata per la seconda manche, dove ha sbagliato molto e ha concluso in ventitreesima posizione (+4.59), perdendo ben sette posti rispetto a metà gara.

Ovviamente Shiffrin è in testa alla classifica di slalom con 300 punti davanti proprio a Colturi (220) e Duerr (166). Un podio che si ripete anche nella generale di Coppa del Mondo. Shiffrin è in testa con 386 punti, con Colturi (278) e Duerr (224) ad inseguire.